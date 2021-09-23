أكدت الكويت دعمها مبادرة العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المنشأ (زودياك) التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



جاء ذلك خلال مشاركة سفيرنا لدى منظمات الامم المتحدة في فيينا ورئيس المؤتمر العام للوكالة صادق معرفي في أعمال المنتدى العلمي لمكافحة الأمراض الوبائية الحيوانية المنشأ الذي تنظمه الوكالة على هامش أعمال الدورة 65 للمؤتمر العام وتهدف من خلاله الى دعم مبادرة (زودياك).



وقال السفير الكويتي في تصريح لـ«كونا» عقب مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يستمر يومين إن الكويت التي تتولى الرئاسة الحالية للمؤتمر العام تدعم جهود المدير العام رافائيل غروسي لحشد الدعم الدولي لهذه المبادرة المهمة التي تضاف الى رصيد الوكالة الزاخر ومبادراتها الرامية الى تسخير التكنولوجيا النووية لخدمة ولحماية الإنسانية.



وأضاف معرفي ان الكويت حرصت على دعم هذه المبادرة الجديدة، لافتا الى انه تم تعيين ضابط اتصال من معهد الكويت للأبحاث العلمية للتواصل والتنسيق مع الوكالة أولا بأول للاستفادة من تجاربها وتدريب وتأهيل الخبرات الوطنية في هذا المجال ورصد تطورات هذه المبادرة.



وحث معرفي الدول الاعضاء في الوكالة على الانضمام إلى هذه المبادرة وبما يحد من انتشار الاوبئة الخطيرة أو القضاء عليها والاستعداد بشكل افضل لمواجهة الامراض قبل أن تتحول إلى أوبئة عالمية على غرار فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19).



من جهته، أكد عبدالعزيز العتيقي من معهد الكويت للأبحاث العلمية في تصريح مماثل لـ«كونا» أهمية هذا المنتدى الذي يتزامن انعقاده هذا العام مع تولي الكويت رئاسة المؤتمر العام للوكالة الدولية.



وأكد العتيقي على دور علوم الذرة في التصدي للأمراض الحيوانية المنشأ ودعم مبادرة (زودياك) بهدف الحيلولة دون وقوع جائحة أخرى في المستقبل.



وقال ان هذا المنتدى العلمي الذي يحضره خبراء وعلماء من مختلف أنحاء العالم يهدف الى إعداد وتهيئة الخبرات الوطنية للسيطرة على الأمراض الحيوانية المصدر والتحكم بها وتحسين المختبرات الوطنية في الدول الاعضاء.



وأشار الى أن المشاركة في هذه المبادرة الدولية تهدف الى بناء فرق وطنية قادرة على الاستجابة في حال حدوث حالات وبائية جديدة والاستكشاف المبكر للأمراض للحيلولة دون وقوع أوبئة وتطوير قدرات الفحص في مختبرات الدول الاعضاء.



وشدد على ان الكويت حريصة جدا على الاستفادة من هذه المبادرة التي أطلقتها الوكالة الذرية العام الماضي وتستمر خمس سنوات بغية تأهيل الكوادر الوطنية، مشيرا الى ان دور الوكالة يتمثل في تقديم الدعم العلمي وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف المجالات.