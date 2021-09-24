استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بمكتبه صباح أمس، سفير دولة قطر علي بن عبدالله آل محمود، وذلك بمناسبة تسلمه لمهام عمله كسفير لبلاده لدى الكويت، متمنيا له التوفيق والنجاح، وللعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والازدهار، كما أشاد الشيخ حمد الجابر بجهود السفير السابق بندر بن محمد العطية، وجهوده في تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين البلدين



كما استقبل الجابر، سفير جمهورية كوريا الصديقة لدى الكويت تشونغ بيونغ ها، والذي قدم إليه دعوة للمشاركة في اجتماع الأمم المتحدة الوزاري الرابع لحفظ السلام المقرر عقده في مدينة سيئول، وقد عبر العلي عن شكره وتقديره على هذه الدعوة والتي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



واستقبل أيضا، سفير جمهورية السنغال الصديقة إبراهيم الخليل سيك، وذلك بمناسبة تسلمه لمهام عمله كسفير لبلاده لدى الكويت، متمنيا له التوفيق والنجاح، وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والنماء.



كما أشاد الشيخ حمد الجابر بجهود السفير السابق عبدالأحد إمباكي وإسهاماته في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين.



كما استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع في وقت لاحق أمس سفير جمهورية النمسا الصديقة لدى الكويت ماريان وربا، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين.