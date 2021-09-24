بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع قائد قوة المهام المشتركة الأسترالية العميد طيار ديف باديسون أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي أمس الخميس إن الفريق الركن الصالح استقبل العميد طيار باديسون والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن رئيس الأركان أشاد خلال اللقاء بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء نائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر والسفير الأسترالي لدى البلاد جوناثان غيلبرت وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.