التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد رئيس جمهورية العراق الشقيق برهم صالح على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ونقل سمو رئيس الوزراء له خلال اللقاء تحيات وتمنيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لجمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والتأكيد على توطيدها وتطويرها في جميع المجالات والأصعدة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



كما بحث سموه والرئيس برهم صالح عددا من القضايا التي تهم المنطقة وفي مقدمتها التأكيد على التعاون من أجل حفظ الأمن والاستقرار فيها، اضافة الى المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة محمد يونس المنفي، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء له خلال اللقاء تحيات وتمنيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لدولة ليبيا المزيد من التقدم والاستقرار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والتأكيد على تعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، اضافة الى بحث المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد رئيس جمهورية البرتغال الصديقة مارسيلو ريبيلو دي سوزا على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأوجه تعزيزها وتطويرها، إضافة الى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين ووجهات النظر حولها.



وحضر اللقاءات وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.احمد ناصر المحمد ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي والوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء.