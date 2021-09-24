استقبل وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بمبنى وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وزير دولة في وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.



وجدد الشيخ د.أحمد ناصر المحمد التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة لنيلها ثقة المجتمع الدولي في الحصول على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن للفترة 2022-2023 مبديا استعداد الكويت الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأشقاء في الإمارات لإنجاح مهامهم وأعمالهم في مجلس الأمن والتي ستبدأ مطلع يناير 2022.



وأعرب الشيخ شخبوط بن نهيان عن شكره وتقديره لزيارة وزير الخارجية لوفد الإمارات العربية المتحدة في نيويورك والتقائه بأعضاء البعثة الإماراتية قبل البدء بمهامهم الديبلوماسية في مجلس الأمن.



وعبر عن تقديره وثنائه للكويت على ما أبدته من تعاون تام وتنسيق عالي المستوى والاستفادة من تجربتها في مجلس الأمن خلال عضويتها غير الدائمة عامي 2018-2019.



كما التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المغتربين في جمهورية غامبيا الصديقة د.مامادو تانغارا على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وتمت مناقشة المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين واستعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.



كذلك التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزيرة خارجية مملكة ليسوتو الصديقة ماتسيبو موليز راماكو، وبحثا المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين واستعرضا آخر التطورات الإقليمية والدولية.



والتقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد أيضا وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي الصديقة عبد اللاي ديوب.



وجرى خلال اللقاءات التي تمت على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مناقشة المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين واستعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.



كما التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير خارجية جمهورية صربيا الصديقة نيكولا سيلاكوفيك وذلك على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث ناقشا مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية الكويتية ـ الصربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة لآخر التطورات الإقليمية والدولية.