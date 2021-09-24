أكدت سفارتنا لدى النمسا التزامها التام بخدمة المواطنين الكويتيين ورعاية مصالحهم.



وأوضحت السفارة في بيان صحافي اليوم الخميس ردا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تقصيرها في القيام بواجبها تجاه عائلة كويتية أن السفارة ومنذ أن تم إبلاغها بمشكلة العائلة قامت بواجبها وفق توجيهات الوزارة وتعليماتها الواردة في مرسوم إنشاء وزارة الخارجية.



وأضافت أنها قامت بواجبها وفق القوانين السائدة في النمسا التي تفرض اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية احترامها من جميع السفارات وبشكل خاص الإجراءات الخاصة بوباء (كوفيد -19) التي لا تسمح السلطات النمساوية بتجاوزها أو كسرها دون أي استثناء لأي أحد.



وأهابت السفارة بمتداولي مثل هذه الأخبار الى تحري الدقة قبل تداولها.