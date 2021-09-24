بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجنرال عمر سيسكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية غينيا بيساو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجنرال عمر سيسكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو الصديقة ضمنها خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.