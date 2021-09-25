التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير خارجية جمهورية قرغيزستان الصديقة رسلان كازاكبيف اليوم الجمعة على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

كما التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في مملكة تايلند الصديقة دون براموديوناي اليوم الجمعة على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها بجميع المجالات ومختلف الأصعدة، كما تم بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية.

كذلك، التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى فيليب لازاريني اليوم الجمعة على هامش أعمال الدورة ال76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب الشيخ أحمد الناصر خلال اللقاء عن بالغ شكر وتقدير دولة الكويت للجهود المثمنة التي تبذلها وكالة (الأونروا) عبر تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين لرفع المعاناة عنهم مجددا دعم ومساندة دولة الكويت لكافة الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوكالة.

من جانبه ثمن مفوض عام (الأونروا) موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي الداعم للوكالة معربا عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني والرائد المتميز الذي تقوم به دولة الكويت دعما ومساندة للاجئين الفلسطينيين وباقي الشعوب المنكوبة الأمر الذي أكسبها مكانة مرموقة على صعيد العمل الإنساني إقليميا ودوليا.

كما التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سورية غير بيدرسون اليوم الجمعة على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وثمن الشيخ د.أحمد الناصر خلال اللقاء المساعي والجهود المقدرة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية للوصول إلى حل سياسي يفضي إلى استتباب الأمن والاستقرار في ربوع سورية.

من جانبه، أثنى بيدرسون على الدور الإنساني المميز الذي تضطلع به الكويت وإسهاماتها المثمنة سعيا الى رفع المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب السوري الشقيق.

وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن

كما التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص إلى اليمن تيم ليندركنغ اليوم الجمعة على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وجدد الشيخ د.أحمد الناصر خلال اللقاء موقف الكويت الثابت والمبدئي في دعم كل المساعي الإقليمية والدولية للوصول إلى حل سياسي يفضي إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق، مثمنا الجهود التي يبذلها مبعوث الولايات المتحدة الأميركية في هذا الشأن.

بدوره، أثنى المبعوث الأميركي على دور الكويت المميز ومساعيها الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية وتقديمها المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.