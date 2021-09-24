أكد سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي اليوم الجمعة نجاح أعمال الدورة ال65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة دولة الكويت وذلك بفضل روح التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وقال السفير معرفي في تصريح لـ (كونا) بمناسبة اختتام أعمال هذه الدورة إن "المؤتمر العام شكل فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر وتقييم التقدم المحرز نحو تعزيز وتطوير الأمن والأمان النووي الوطني" مشيدا بجهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة رافائيل غروسي والعاملين في الوكالة والدول الأعضاء في إنجاح وتسيير أعمال الدورة.

وأضاف أن "ترؤس دولة الكويت لهذا المؤتمر الدولي الرفيع مصدر اعتزاز وفخر إضافة إلى اعتزاز الكويت خلال العامين الماضيين بمشاركتها بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد أن "دولة الكويت ستبقى بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وبتوجيهات وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ د. أحمد ناصر المحمد في مصاف الدول المتميزة في العمل الدبلوماسي سواء على النطاق الثنائي أو متعدد الأطراف".

كما أكد استمرار دولة الكويت في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشددا في الوقت نفسه على حرص دولة الكويت على دعم أنشطة الوكالة وبرامجها ومبادراتها لا سيما فيما يتعلق بتسخير الذرة من أجل السلام والتنمية.

واختتمت الدورة ال65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو أعلى جهاز تنفيذي في الوكالة أعمالها اليوم بمشاركة 51 وزيرا ومسؤولا رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.

وترأست دولة الكويت الدورة ال65 للمؤتمر العام وذلك لأول مرة منذ انضمامها إلى الوكالة قبل أكثر من خمسة عقود بعد انتخابها بالإجماع من قبل الدول الأعضاء ال173 دولة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.