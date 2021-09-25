في كلمة الكويت أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة/ ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء: جائحة كوفيد 19 مرآة للعالم عكست أوجه الضعف ومواطن الخلل التي تجلت في ارتفاع معدلات الجوع والفقر وطول أمد النزاعات والتطور غير المنضبط للتكنولوجيا الحديثة

أهم الانعكاسات الإيجابية لجائحة كوفيد 19 هو ظهور أنماط حديثة من الإبداع والابتكار والتكيف إلا أن الرهان يكمن في السعي الجاد لضمان تحقيق التعافي المستند على أسس منصفة ومستدامة لا يتخلف فيها أحد عن الركب

التعافي من وباء كوفيد 19 يتطلب الاستثمار في البنى التحتية للبيانات والمعلومات لتحسين عمليات اتخاذ القرار وتعبئة الموارد وإعادة البناء لحماية المجتمعات من أزمات مستقبلية مماثلة

الكويت حققت إحدى أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير لقاحات وباء كوفيد 19 بنسبة 72% للمواطنين والمقيمين على السواء وكذلك القدرة على الحفاظ على منظومتها الصحية

الكويت تواصل دعم الجهود الدولية لمكافحة وباء كوفيد 19 حيث ساهمت بنحو 4ر327 مليون دولار سعيا منها لتعزيز الأمن الصحي العالمي وتحصينه

القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب والمسلمين وسيظل التوتر سائدا في منطقتنا ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية المشروعة وتتوقف سلطة الاحتلال عن ممارساتها وانتهاكاتها

يؤكد أن استمرار الأزمة السورية شاهدا على غياب الإجماع والإرادة الدولية وعلى التدخلات الخارجية لإطالة أمد هذا النزاع الدامي ويجدد قناعته بعدم وجود حل عسكري لهذه الأزمة وكذلك أهمية العمل للتوصل لتسوية سياسية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة

يؤكد أن استمرار الأزمة اليمنية ارتبط بكيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة ويجدد موقف الكويت الراسخ بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو المبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن

يجدد الدعوة لليبيين بتغليب المصالح العليا لبلادهم والحلول السلمية النابذة للعنف ويؤكد ضرورة الالتزام بمخرجات المؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يضمن عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر

ندعو حركة (طالبان) وكافة الأطراف إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقنا للدماء وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين



قضية تغير المناخ والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها لم تكن بمنأى عن التأثر بجائحة (كورونا)

ألقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف االحمد الجابر الصباح حفظه هللا ورعاه سمو الشيخ صباح

خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كلمة دولة الكويت أمام الدورة 76 للجمعية العامة لألمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك.

واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمته مواقف دولة الكويت الداعمة لجهود التوصل إلى سالم عادل وشامل في مختلف القضايا االقليمية مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة الدول وحسن الجوار واالحترام المتبادل بما يعكس تطلعات األمن واالستقرار لدول وشعوب المنطقة إضافة إلى محاربة االرهاب بكافة أشكاله وصوره.

كما جدد سموه التأكيد على موقف البالد المتمسك بالنظام الدولي المتعدد األطراف ومبادئ وأهداف ميثاق األمم المتحدة بما يكفل تطوير وتعزيز الحوكمة الدولية لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم واألمن الدوليين وخدمة البشرية جمعاء.

وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أبعاد انتشار فيروس )كورونا المستجد - كوفيد 19 )وما أحدثه من أضرار مست مختلف مناحي الحياة الحديثة والقطاعات الحيوية في العالم معربا عن األمل في قدرة المجتمع الدولي على التعافي من هذه األزمة والوصول إلى مستويات التحصين الشاملة لكافة الشعوب.

وقال سموه ان دولة الكويت حققت إحدى أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات وذلك بنسبة وصلت إلى 72 بالمئة للمواطنين والمقيمين على حد السواء وكذلك القدرة في الحفاظ على منظومتها من التداعي مؤكدا مواصلة البالد تدعيم الجهود الدولية لمكافحة وباء )كوفيد - 19.)

وفيما يلي نص كلمة ممثل حضرة صاحب السمو امير البالد حفظه هللا ورعاه: بسم هللا الرحمن الرحيم معالي السيد/ عبدهللا شاهد رئيس الجمعية العامة للألمم المتحدة معالي السيد/ أنطونيو غوتيريش األمين العام لألمم المتحدة أصحاب السمو والفخامة والمعالي رؤساء الوفود السيدات والسادة الحضور،،،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، يطيب لي بداية أن أتقدم بالتهنئة لشخصكم الكريم ولجمهورية المالديف الصديقة النتخابكم رئيسا للدورة السادسة

والسبعين للجمعية العامة مؤكدا لكم دعمنا الكامل لكل ما من شأنه تسهيل مهام أعمالكم.



وأود كذلك في هذه المناسبة أن أعرب عن خالص االمتنان للجهود المقدرة التي بذلها سلفكم سعادة/ فولكان بوزكير إبان توليه مهام رئاسة الدورة السابقة.

ولا يفوتني في هذا المقام تقديم التهنئة لمعالي السيد/ أنطونيو غوتيريش لإعادة انتخابه أمينا عاما لألمم المتحدة والذي أتى اعترافا بجهوده المشهودة في قيادة هذه المنظمة العريقة خالل فترة واليته األولى والتي شهدت سنتها األخيرة تحديا تشعب في أبعاده وتعمق في حجم أخطاره واستفحل بغلو في إلحاق الخسائر باألرواح واألرباح معنوية كانت أو مادية.

السيد الرئيس ما زال عالمنا يصطبغ بألوان الحداد التي خطتها جائحة )كوفيد-19 )هذا الوباء ذي الطابع العالمي الذي اتصف بالقدرة التدميرية في إحداث الضرر وانتفاء االنتقائية في حصد أرواح البشر وفارضا لموجات متكررة من الهيمنة الطارئة التي أحدثت اهتزازات متوالية مست بالصميم أنماط الحياة الحديثة بمختلف مناحيها اإلنسانية والسياسية واالقتصادية والبيئية.

فبمرور عابر على األرقام واإلحصائيات الدولية المسجلة سنلحظ حجم الندوب التي ستبقى حاضرة ولمدة طويلة في وجدان الضمير العالمي فمن أعداد الضحايا والتي تجاوزت أكثر من 7ر4 مليون نسمة ومن اإلصابات المسجلة ألكثر من مئتين وواحد وثالثين مليون حالة مؤكدة وما حملته من أعباء التطاق وقعت على كاهل القطاعات الصحية والعاملين فيها والذين يستحقون منا وقفة إجالل وتقدير على صمودهم في خط الدفاع األول رغم األهوال التي هددت بانهيار العديد من المنظومات الصحية حول العالم.

إضافة إلى تفاقم أزمة انعدام األمن الغذائي بسبب تعثر خطوط اإلمدادات والذي أتى كنتيجة متوقعة لالنكماش والركود االقتصادي الحاد الذي لم يواجهه العالم منذ أكثر من تسعين عاما وتدني الخدمات التي تقدمها القطاعات التعليمية وبشكل خاص في الدول النامية واألقل نموا وبصورة باتت تهدد أكثر من أي وقت مضى بتراجع المكاسب المحققة وبشطب اإلنجازات المسجلة ألهداف التنمية المستدامة.

السيد الرئيس إن المتتبع لوقائع التاريخ سيجد أن األوبئة رغم جسامة آثارها لعبت أدوارا مفصلية باعتبارها محفزا رئيسيا للتغيير وإعادة البناء نحو األفضل على المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي ومن هذا المنطلق فقد كانت جائحة )كوفيد-19 )بمثابة مرآة للعالم عكست خاللها أوجه الضعف وأظهرت مواطن الخلل والتي تجلت في مظاهر مزمنة عدة منها ارتفاع معدالت الجوع والفقر وطول أمد النزاعات والتطور غير المنضبط للتكنولوجيا الحديثة وتداعياته على األمن السيبراني وتفشي آفة اإلرهاب واستفحال ظاهرة التباين والتفاوت البنيوي والهيكلي بين الدول والذي أسهم في اتساع الفجوات بينها كل هذه التحديات وأكثر وضعت العمل الدولي المتعدد األطراف أمام محك يتسم بالمصيرية بين قابلية االستمرار أو الجمود واالنحسار.

ولعل من أهم اإلنعكاسات اإليجابية للتغيير والتي عمدت الجائحة على إبرازها تمثلت في ظهور أنماط حديثة من اإلبداع واالبتكار والتكيف ساهمت في خلق استجابات سريعة وأشكاال متقدمة للتعاون داخل المجتمعات ذاتها أو فيما بين الدول إضافة للطفرة العلمية البحثية التي تجسدت في السباق نحو دحر الوباء عبر إنتاج اللقاحات المتعددة والتي أثبتت فعاليتها على إحداث التحصين المطلوب من الناحية التطبيقية بنسب مشجعة إال أن الرهان على قدرة المجتمع الدولي في االستغالل األمثل لهذه األزمة إلحداث التحول لألفضل لعالمنا يكمن في السعي الجاد لضمان تحقيق التعافي المستند على أسس منصفة ومستدامة ال يتخلف فيها أحد عن الركب.

السيد الرئيس إن الوصول إلى مبتغى التعافي يتطلب البدء بخطوات عدة من أهمها إيالء االستثمار في البنى التحتية للبيانات والمعلومات أولوية حاسمة ذلك ألن توافر األدلة المستندة على التقنية الرقمية سيسهم في تحسين عمليات اتخاذ القرار للبرامج والسياسات الهادفة إلى تعبئة الموارد وإعادة البناء بعد تجاوز األزمة في سبيل حماية المجتمعات من أزمات مستقبلية مماثلة إال أن الخطوة األبرز واألكثر إلحاحا تكمن في إيجاد وتيرة توزيع عالمي عادل وآمن لكل الدول للحصول على اللقاحات للوصول إلى مستويات التحصين الشاملة.

وفي هذا السياق فقد حققت دولة الكويت إحدى أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات وذلك بنسبة وصلت الى 72 في المئة للمواطنين والمقيمين على حد السواء وكذلك القدرة في الحفاظ على منظومتها الصحية من التداعي وتواصل بالدي تدعيم الجهود الدولية لمكافحة وباء )كوفيد-19 )حيث بلغ إجمالي مساهماتها حوالي ثالثمئة وسبعة وعشرين مليون وأربعمئة ألف دوالر كان آخرها تقديم مبلغ أربعين مليون دوال التحالف )جافي( ومبادرة منشأة )كوفاكس( وذلك سعيا منها لتعزيز األمن الصحي العالمي وتحصينه.

السيد الرئيس ما زالت القضية الفلسطينية تشغل المكانة المركزية والمحورية في عالمينا العربي واإلسالمي وسيظل التوتر وعدم االستقرار سائدا في منطقتنا ما لم ينل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه السياسية المشروعة وتتوقف إسرائيل سلطة االحتالل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون اإلنساني الدولي المتمثلة في بناء المستوطنات ومصادرة األراضي وإغالق المناطق واستمرار فرض الحصار على غزة وتدنيسها لحرمة األماكن المقدسة مؤكدين على أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطالق المفاوضات ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى السالم العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 وعودة الالجئين مشيدين في ذات الوقت باألدوار التاريخية لوكالة األونروا عبر تقديمها المساعدات األساسية لملايين الالجئين الفلسطينيين مؤكدين على أهمية استمرار تقديم الدعم ألعمالها.

السيد الرئيس إن استمرار األزمة السورية والتي دخلت سنتها الحادية عشرة بكل ما تحمله من آالم إنسانية للمواطن السوري في الداخل والخارج شاهدا على أن غياب اإلجماع واإلرادة الدولية من جهة والتدخالت الخارجية من جهة أخرى كان السبب الرئيسي في إطالة أمد هذا النزاع الدامي ومن هنا نجدد قناعتنا الثابتة بعدم وجود حل عسكري لها وكذلك على أهمية العمل للتوصل إلى تسوية سياسية وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة لا سيما القرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين وبما يحقق ويلبي تطلعات وطموحات الشعب السوري الشقيق.

السيد الرئيس ارتبط استمرار األزمة في اليمن الشقيق وما تحمله من تهديدات متزايدة وخطيرة لألمن واالستقرار اإلقليمي بالواقع المرصود حول كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس األمن ذات الصلة ومن هنا نجدد موقفنا الراسخ بأن الحل الوحيد لهذه األزمة هو الحل السياسي المبني على المرجعيات الثالث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس األمن ال سيما القرار ألفين ومئتين وستة عشر مجددين دعمنا للمبعوث الخاص لألمين العام إلى اليمن مرحبين بذات الوقت باألدوار البناءة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة من اجل تفعيل تنفيذ اتفاق الرياض وكذلك على مبادرتها للسالم في اليمن مجددين بالوقت ذاته إدانتنا لكافة االعتداءات والهجمات التي تعرضت لها األراضي السعودية ومؤكدين دعمنا لكافة اإلجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

السيد الرئيس شكل توصل ملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع هذا العام إلى انتخاب رئيس المجلس الرئاسي ونوابه وكذلك رئيس مجلس الوزراء عالمة مضيئة حول قدرة المجتمع الدولي ممثال باألمم المتحدة على إحداث نقلة نوعية على طريق السالم الوعر والذي زاد من منزلقاته شيوع حالة الانقسام المؤسسي الحاد منذ اكثر من سبع سنوات والتي تفاقمت مؤشراتها الخطيرة على أمن واستقرار البالد ودول المنطقة مجددين دعوتنا لألشقاء الليبيين بضرورة تغليب المصالح العليا للبالد وكذلك الحلول السلمية القائمة النابذة للعنف وبضرورة االلتزام بمخرجات المؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يضمن االنتهاء من كافة الترتيبات المطلوبة لعقد االنتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021 معربين عن تطلعنا أن تؤدي تلك الجهود إلى التوصل إلى تدابير ضامنة ألمن واستقرار ووحدة ليبيا وتلبي تطلعات شعبها الشقيق.

السيد الرئيس لعبت التداعيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية جراء تفشي الجائحة في شيوع حالة من االنكفاء العالمي وبصورة عمدت الجماعات اإلرهابية والمتطرفة على استغاللها في المناطق المنكوبة بالصراعات أو تلك التي تعاني من الهشاشة األمنية حيث أن ما عانته منطقة الشرق األوسط بشكل خاص من تنامي العمليات التخريبية للتنظيمات اإلرهابية وعلى رأسها تنظيم )داعش( اإلرهابي كان سببا رئيسيا لتكثيف الجهود لمحاربة هذا الخطر الحقيقي بجميع أشكاله وصوره والعمل على تجفيف منابعه والقضاء على مصادر تمويله والعمل على تفعيل االتفاقيات الدولية واإلقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.

وفي ظل ما تشهده عدة دول في منطقتنا من تنامي هذا الخطر المدمر في كل من اليمن وليبيا وسوريا والصومال والعراق فلقد راقب المجتمع الدولي وباهتمام بالغ التطورات الدقيقة التي شهدتها أفغانستان مؤخرا وفي هذا الصدد ندعو حركة )طالبان( وكافة األطراف إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقنا للدماء وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والتقيد بااللتزامات والقوانين الدولية والحفاظ على أمن واستقرار البالد وحقوق ومكتسبات الشعب األفغاني الصديق.

وعلى ذات الصعيد اإلقليمي ومن المنطلقات المبدئية المتصلة بترسيخ قواعد حسن الجوار والواردة في ميثاق األمم المتحدة فإننا نجدد الدعوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سالمة وأمن وحرية المالحة البحرية من أية تهديدات وبما يسهم في إرساء عالقات قائمة على التعاون واالحترام المتبادل وبما يعكس التطلعات المستقبلية لجميع دول المنطقة في حياة يسودها األمن واالستقرار وبما يحقق الرخاء والتنمية لشعوبها.

ومن القضايا الشائكة ذات الطابع اإلقليمي فلقد شكل تآكل نظام نزع السالح النووي تحديا ذو طابع وجودي ألمن واستقرار المنطقة ونتطلع في هذا الصدد الى تضافر الجهود الدولية واإلقليمية إلنجاح مقاصد المؤتمر المعني بإنشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى

في منطقة الشرق األوسط والذي ستترأس دولة الكويت دورته الثانية والمقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم في مقر األمم المتحدة بنيويورك.

السيد الرئيس إن استمرار جائحة )كورونا( وإمعانها في سلب المنجزات التي حققتها الدول للوصول الى أهداف التنمية المستدامة قد أظهرت مدى التشابك والترابط بين األبعاد المختلفة لالستدامة بحيث لم تكن قضية تغير المناخ والنظم اإليكولوجية المرتبطة بها بمنأى عن موجات التأثر العالمية وفي هذا الصدد نتطلع ألن تفضي نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي والمقرر عقده في مدينة )غالسكو( في شهر نوفمبر القادم الى إيجاد مراجعة بناءة تكفل قياس التقدم المحرز وإيضاح أوجه القصور استنادا لمبدأ المسؤولية المشتركة واألخذ بعين االعتبار تباين المسؤوليات واألعباء وبما يحقق المساهمة في وقف التدهور البيئي والذي زاد من حدته االرتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة وزيادة شدة العواصف والفيضانات وتقلص المسطحات الخضراء جراء تكرار ظاهرة حرائق الغابات في عدد من دول العالم والتي سيكون لها تداعيات بيئية وخيمة.

وفي الختام ال يسعني إال أن أجدد تمسكنا بالنظام الدولي المتعدد األطراف وبمبادئ وأهداف ميثاق األمم المتحدة وبما يكفل تطوير وتعزيز الحوكمة الدولية لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم واألمن الدوليين وخدمة البشرية جمعاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.