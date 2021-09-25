عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه إلى البلاد اليوم بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.