قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ان كلمة الكويت أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة تناولت ابرز القضايا التي تشهدها المنطقة والإقليم بما في ذلك جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).



وأضاف الشيخ أحمد في لقاء مع تلفزيون الكويت و«كونا» ان «العديد من الجوانب الأخرى تصدت لها دورة هذا العام وأصبحت تحتل سلم الأولويات كالتنمية المستدامة والتغير المناخي او الطاقة المتجددة».



وأشار إلى ان دورة هذا العام شهدت مشاركة نحو 109 من رؤساء الوفود حضوريا وعقدت خلالها العديد من اللقاءات والأحداث الجانبية المكثفة إلى جانب اجتماعات الجمعية العامة على جميع الأصعدة والتكتلات الإقليمية والدولية وبمناح متنوعة تناولت الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وأوضح ان «اجتماعات هذا العام تناولت الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى الأمن السيبراني»، مشيرا إلى انه لا توجد أي دولة محصنة فجميع الدول معرضة للاختراق، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود وتضافرها دوليا للتصدي لهذا الأمر.



وبالنسبة لاجتماعات ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، قال الشيخ أحمد الناصر انه عقد العديد من اللقاءات الثنائية وشارك في العديد من الأحداث الجانبية.



وأضاف ان سموه تناول في كلمته أمام الجمعية العامة العديد من الجوانب التي شابت العالم من أوجه قصور بالتعامل مع جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وأهمية استغلال العبر والدروس منها لكي يكون العالم أكثر تحصينا وتعزيزا بالنسبة للمنظومات الصحية، مؤكدا أهمية هذا الأمر بالنسبة للكويت إذ لا توجد دولة محصنة بالكامل ما لم يكن الجميع محصنين.



ولفت الشيخ أحمد الناصر إلى ان سمو رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى إرهاصات وتداعيات الجائحة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتعليم وتأثيرها السلبي خاصة على الدول التي لديها خدمات أقل بتقنية المعلومات.



إلى ذلك، شارك وزير الخارجية في حفل استقبال اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية - نيويورك.



وعبر وزير الخارجية خلال مشاركته عن خالص تهانيه للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة، متمنيا للمملكة مزيدا من التقدم والازدهار ودوام الأمن والاستقرار.



كما التقى وزير الخارجية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في مملكة تايلند الصديقة دون براموديوناي.



وتم خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها بكل المجالات ومختلف الأصعدة، كما تم بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية.



والتقى الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزيرة خارجية جمهورية السنغال الصديقة عائشة تال صال.



وتم خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية التاريخية المتينة التي تربط البلدين الصديقين واستعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.



والتقى وزير الخارجية كذلك وزير خارجية نيبال الصديقة د.نارايان خادكا.



وتم خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية الكويتية - النيبالية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة لآخر التطورات الإقليمية والدولية.



كما التقى الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان الصديقة رسلان كازاكبيف.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.



والتقى الشيخ د.أحمد ناصر المحمد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير.



كما التقى وزير الخارجية مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص إلى اليمن تيم ليندركنغ.



وجدد الشيخ أحمد الناصر خلال اللقاء موقف الكويت الثابت والمبدئي في دعم جميع المساعي الإقليمية والدولية للوصول إلى حل سياسي يفضي إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق، مثمنا الجهود التي يبذلها مبعوث الولايات المتحدة الأميركية في هذا الشأن.



والتقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سورية غير بيدرسون.



وثمن الشيخ أحمد الناصر خلال اللقاء المساعي والجهود المقدرة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام الى سورية للوصول إلى حل سياسي يفضي إلى استتباب الأمن والاستقرار في ربوع سورية.



والتقى وزير الخارجية مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى فيليب لازاريني.



وأعرب الشيخ أحمد الناصر خلال اللقاء عن بالغ شكر وتقدير الكويت للجهود المثمنة التي تبذلها وكالة (أونروا) عبر تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين لرفع المعاناة عنهم، مجددا دعم ومساندة الكويت لكل الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوكالة.



والتقى كذلك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.يوسف بن أحمد العثيمين.



وعبر الشيخ أحمد الناصر خلال اللقاء عن بالغ شكره لأمين عام المنظمة للجهود المقدرة التي بذلها خلال فترة توليه لمنصبه.