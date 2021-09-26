أكد سفيرنا لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي نجاح أعمال الدورة الـ65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة الكويت وذلك بفضل روح التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.



وقال السفير معرفي في تصريح لـ«كونا»: إن «المؤتمر العام شكل فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر وتقييم التقدم المحرز نحو تعزيز وتطوير الأمن والأمان النووي الوطني»، مشيدا بجهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة رافائيل غروسي والعاملين في الوكالة والدول الأعضاء في إنجاح وتسيير أعمال الدورة.



وأضاف أن ترؤس الكويت لهذا المؤتمر الدولي الرفيع مصدر اعتزاز وفخر، إضافة إلى اعتزاز الكويت خلال العامين الماضيين بمشاركتها بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن الكويت ستبقى بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في مصاف الدول المتميزة في العمل الديبلوماسي سواء على النطاق الثنائي أو متعدد الأطراف.



كما أكد السفير معرفي استمرار الكويت في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشددا على حرص الكويت على دعم أنشطة الوكالة وبرامجها ومبادراتها لاسيما ما يتعلق بتسخير الذرة من أجل السلام والتنمية.



بدوره، أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي برئاسة الكويت للدورة الـ65 للمؤتمر العام للوكالة التي اختتمت أعمالها يوم الجمعة بعد نقاشات مستفيضة على امتداد 5 أيام.