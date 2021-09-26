أشاد حلف شمال الأطلسي الـ«ناتو» بالشراكة المتنامية مع الكويت، معربا عن تقديره لاستضافتها المركز الإقليمي للحلف ومبادرة اسطنبول للتعاون.



جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى حلف الأطلسي جيوفاني روماني على هامش لقاء استضافه سفيرنا لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي والناتو جاسم البديوي بحضور نائب امين عام الناتو المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية والممثل الخاص للأمين العام للحلف لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى خافيير كولومينا.



وقال روماني: أريد أن أسلط الضوء على التعاون الكبير بين الكويت والحلف ومدى سعادتنا بنمو هذه الشراكة، فالتعاون الثنائي يسير بشكل جيد للغاية اذ لطالما كانت العلاقات بينهما ممتازة.



وبالنسبة لزيارته الأخيرة للكويت، قال روماني انه عقد خلالها اجتماعات في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وجهاز الأمن الوطني، مشيرا الى زيارته للمركز الاقليمي للناتو ومبادرة اسطنبول للتعاون باعتباره ثمرة التعاون بين الجانبين، معربا عن تقديره لعرض الكويت لاستضافة المركز والذي يسمح للحلف بالمشاركة بشكل افضل في منطقة الخليج في اطار مبادرة إسطنبول للتعاون.



كما اعرب عن امله في الاستفادة من المركز بكامل طاقته وتعزيز التعاون مع دول الخليج، مشيرا الى ان المركز يعد الوجود الوحيد للناتو في منطقة الخليج.



وأبدى روماني تقديره لدعم الكويت خلال عمليات الاجلاء من افغانستان، قائلا: كانت لدينا حاجة ملحة لإجلاء الاشخاص من افغانستان وكان مهما لنا الحصول على دعم دول الخليج بما في ذلك الكويت لتسهيل هذه العملية.