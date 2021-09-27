استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل سموه بقصر السيف سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.



واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إثر عودته من الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وذلك بعد أن مثل سموه بترؤس وفد الكويت في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في مدينة نيويورك.



كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.



كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.