أكد سفير الفاتيكان المطران يوجين مارتن نوجينت ان الكويت، بثقافتها النابضة بالحياة ومواردها الطبيعية الهائلة، تتمتع بمهمة أن تكون منارة نور وأمل للآخرين في المنطقة وفي أجزاء أخرى من العالم الذين يعانون من التطرف وحروب الكراهية والإقصاء الاجتماعي.



وقال سفير الفاتيكان، خلال كلمته في احتفال معهد المرأة للتنمية والسلام بيوم السلام العالمي، ان البابا فرانسيس دعا مؤخرا إلى ثقافة الرعاية التي تنطوي على التزام مشترك وداعم وشامل لحماية كرامة الجميع وخيرهم، أولئك منا في المجتمع الديبلوماسي يتحملون مسؤولية جدية لتعزيز المبادرات التي تؤدي إلى الشفاء وتجديد المواجهة بينما نشق طريقنا في فترة ما بعد الوباء.



واضاف انه يمكن إيجاد الطريق إلى السلام عندما يجد الناس سلاما داخليا في حياتهم، وفي صلاتهم إلى الله في الأماكن المقدسة مثل المساجد والمعابد والكنائس وعندما نجتمع معا كإخوة وأخوات، متحدون في إيماننا بالله.



وقال ان التسامح يضمن مثل هذا السلام وسيكون شاهدا يوحد القلوب المنقسمة والمجرحة لتكون قادرة على الاعتزاز بقيم الأخوة الإنسانية.