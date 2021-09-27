تقدم محافظ الجهراء ناصر فلاح الحجرف بالتهنئة والمباركة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وإلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة، والذي يصادف 23 سبتمبر الجاري،



وأكد الحجرف أن العلاقات الأخوية والروابط المتينة التي تجمع الكويت والمملكة والشعبين الشقيقين مستمرة ومتطورة وتشهد مزيدا من التقدم والازدهار بفضل حكمة قيادتي البلدين صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله جميعا.



وأشاد محافظ الجهراء بمسيرة التطور والتقدم التي تشهدها المملكة في جميع المجالات الاقتصادية والعلمية والصحية والثقافية وبتسارع عجلة التنمية وإنجاز المشروعات التنموية الضخمة والمتميزة التي تنعكس إيجابا على حياة المواطنين السعوديين وبما يحقق آمال وطموحات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مشيرا إلى أن أي نجاح يتحقق في المملكة هو نجاح للكويت ولجميع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك للدول العربية والعالم الإسلامي أجمع باعتبار المملكة الشقيقة الأكبر لتلك الدول، مؤكدا وقوف الكويت الثابت والمبدئي إلى جانب الأشقاء ضد أي اعتداء آثم وكل ما يمكن أن يعرض المملكة وأهلنا فيها للخطر.



واستذكر الحجرف الدور المشرف للمملكة وللأشقاء السعوديين في الوقوف إلى جانب الحق الكويتي أيام الغزو العراقي واعتبار قضية الكويت هي قضية المملكة حتى كان التحرير من براثن الاحتلال الغاشم لبلادنا وكانت فرحتنا واحدة، وكذلك اليوم نشارك أشقاءنا فرحتهم بالعيد الوطني، ونتمنى من الله العلي القدير أن يديم على المملكة وقيادتها وشعبها نعمة الأمن والأمان وأن تشهد مزيدا من التقدم والازدهار لما فيه خير شعبها والمنطقة والعالم.