استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية تركمانستان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



من جانبه، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح امس نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف.