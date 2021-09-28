قال سفيرنا لدى الإمارات صلاح البعيجان ان الترتيبات المكثفة والاستعدادات الضخمة من قبل اللجان المنظمة لـ «إكسبو 2020 دبي» تؤكد أننا سنشهد نسخة استثنائية لهذا الحدث العالمي الكبير.



وأكد السفير البعيجان في تصريح لـ «كونا» قبيل انطلاق حفل الافتتاح الرسمي لـ «إكسبو 2020 دبي» مطلع الشهر المقبل أهمية هذا المعرض كونه أول إكسبو يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأكبر حدث في تاريخ الإكسبو من حيث شموله واستقطابه للزوار الدوليين الذين قد يصل عددهم إلى نحو 25 مليون زائر.



وأشار إلى أن إقامة الحدث الذي تستمر فعالياته على مدى 6 أشهر تتزامن مع ذكريات مهمة وغالية على قلوب العرب والخليجيين وهي الذكرى الـ 50 لدولة الإمارات والذكرى الـ 40 لتأسيس مجلس التعاون الخليجي.



وأكد حرص الكويت على المشاركة والمساهمة في نجاح هذا المعرض الذي يقام تحت شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل» من منطلق ان «نجاح «اكسبو 2020 دبي» ليس مقتصرا على الإمارات فقط انما هو نجاح للخليجيين والعرب».



وكشف السفير البعيجان عن استعداد الكويت من خلال جناحها الذي يقام في منطقة الاستدامة تحت شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة» للظهور بصورة لافتة تبرز قصة الكويت وإرثها الجغرافي والحضاري إلى جانب مشاريعها الاستراتيجية والمبادرات المحققة لأهداف التنمية حسب «رؤية كويت جديدة 2035».



ولفت إلى ان جناح الكويت الذي تبلغ مساحته نحو 5.5 آلاف متر مربع وارتفاعه 24 مترا سيبرز أيضا صورة الكويت وأهدافها عبر نشر السلام والأمن الدوليين وجهودها الإنسانية في العالم إلى جانب الترويج لجذب الاستثمارات الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني.



وأوضح السفير البعيجان ان الجناح الكويتي سيفتتح رسميا يوم الجمعة المقبل بحضور وفد كويتي عالي المستوى وهو يعد الأضخم في تاريخ مشاركات الكويت بالمعارض الدولية.