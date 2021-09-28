في إطار جهودها الرامية إلى تمتين أواصر الأخوة بين العراق والكويت، تقدمت لجنة الصداقة الشعبية العراقية- الكويتية بالشكر والعرفان الى الشاعر الكبير عبدالعزيز البابطين على تعهده بتوفير 30 مقعدا جامعيا كمنحة دراسية في مختلف التخصصات والجامعات.



جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه في مكتبة البابطين برئيس لجنة الصداقة الشعبية العراقية- الكويتية الشريف بلال العبدلي للتباحث معه حول المشاريع الشعبية الرادفة للجهود الحكومية الرامية لتمتين العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.



هذا، وقد تم استعراض الاستعدادات والتصور العام للمهرجان الشعري المرتقب الذي ستجتمع فيه نخبة من شعراء العراق والكويت لعرض التاريخ المشترك للبلدين.