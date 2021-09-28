أسامة دياب



أشاد سفير أذربيجان لدى الكويت إيلخان قهرمان بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، كاشفا عن استئناف الرحلات الجوية مع الكويت قريبا.



وأضاف قهرمان خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة بمناسبة الذكرى السنوية لحرب الـ44 يوما الوطنية، لدينا آمال كبيرة في استئناف الرحلات الجوية مع الكويت الصديقة بعد فترة انتهاء الجائحة والتنمية الشاملة لعلاقاتنا الاقتصادية، لافتا الى أن دخول الزائرين الى بلاده يتطلب فحص PCR واتمام جرعتي التطعيم دون الالتزام بالحجر الصحي، مشيرا إلى وجود مفاوضات بين سلطتي الطيران المدني في البلدين لإعادة تسيير الرحلات، لافتا إلى أنه وبعد وصوله للبلاد سيلتقي بمساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهيم لتهنئته بالمنصب الجديد وعقد محادثات بشأن توطيد العلاقات والعمل سريعا على عقد اللجنة المشتركة حيث يتم الآن الاعداد لعقد اللجنة بعد تحسن الظروف الخاصة بـ«كورونا» والتي من خلالها سيتم تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.



ودعا رجال الاعمال الى الاستثمار في المناطق المحررة وذلك بعد أن تقوم السلطات الاذربيجانية بتجهيزها وإزالة الالغام التي زرعتها قوات الاحتلال وتشمل البنية التحتية وبناء المدارس والمستشفيات فضلا عن مشاريع مستقبلية تتعلق بالزراعة وتكنولوجيا المعلومات والمجمعات الثقافية، مضيفا نتمنى مساهمة الاستثمار الكويتي في ترميم وتعمير الآثار المادية والثقافية في الأراضي المحررة من الاحتلال ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنموية أخرى.