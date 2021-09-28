التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة الصديقة.

حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لاستكمال مسيرة العمل المشترك بين البلدين الصديقين في كل المجالات، مشيدا خلال اللقاء بنتائج أعمال لجنة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية والتوقيع على خطة العمل بين البلدين الصديقين والتي شملت العديد من مجالات التعاون الدفاعية والأمنية والتعليمية والصحية وغيرها من القطاعات.



من جانبه، أعرب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية عن بالغ سعادته وامتنانه للالتقاء بالشيخ د.أحمد ناصر المحمد خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية البريطانية - الكويتية، متطلعا إلى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم البلدين الصديقين وشعبيهما.

كما تم خلال اللقاء بحث كل المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة المستجدات والتطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية ووزير المرأة والمساواة إليزابيث تراس وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة الصديقة.



حيث عبر وزير الخارجية مجددا عن بالغ تهانيه الخالصة لتعيينها وزيرة للخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية ووزير المرأة والمساواة في المملكة المتحدة الصديقة، مشيدا بمستوى العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط البلدين الصديقين وامتدادها إلى ما يربو 122 عاما وبما ارتقت إليه تلك العلاقات من شراكة استراتيجية في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، مثمنا مواقف المملكة المتحدة الثابتة تجاه الحفاظ على أمن واستقرار الكويت متطلعا إلى الاحتفال بمرور 125 عاما على العلاقات بين البلدين الصديقين، وذلك بحلول عام 2024 وإلى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بما يلبي طموحات وآمال الشعبين الصديقين.



بدورها، أثنت وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية ووزير المرأة والمساواة على المستوى المميز والمرموق للعلاقات التاريخية الكبيرة بين البلدين الصديقين، مثمنة وبعالي التقدير الجهود التي تبذلها الكويت على المستويين الإقليمي والدولي لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة وكذلك دورها المميز على الصعيد الإنساني ودعمها للشعوب المحتاجة والمنكوبة مجددة موقف المملكة المتحدة في توفير وتعزيز كل ما من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة الكويت.



من جانب آخر، أكد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د أحمد ناصر المحمد اهمية التنسيق والتعاون بين سفارتنا لدى بريطانيا والمكاتب الفنية التابعة لها تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد.



وشدد الشيخ أحمد في تصريح صحافي عقب لقائه اعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الملحقة والفنية المعتمدة في العاصمة البريطانية على ان هناك تعليمات سامية من القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد بضرورة تذليل جميع العراقيل التي تواجه المواطنين الزائرين الى المملكة المتحدة لاغراض مختلفة.

وأكد أيضا على اهمية العلاقة التي تربط الكويت والمملكة المتحدة وضرورة العمل على تعزيزها على جميع الاصعدة.



واعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها المكاتب الفنية بالتعاون مع السفارة لما فيه مصلحة المواطنين، مشيرا الى ان «بريطانيا تعتبر من الوجهات الرئيسة والمهمة للكويتيين».



ولفت الى ان جميع البعثات الديبلوماسية الكويتية المنتشرة حول العالم لديها تعليمات مباشرة وواضحة بضرورة تقديم المساعدة اللازمة لأي مواطن كويتي.