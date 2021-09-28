تناقش الكويت الثلاثاء وعلى مدار يومين اثنين تقريرها الثالث للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف.



وأكد رئيس وفد الكويت للاجتماع ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم استعداد الكويت الكامل لهذه المناقشة، إذ ستشارك بوفد رفيع المستوى ممثلا لجميع الجهات الرسمية في الدولة.



وأكد اهتمام الكويت العالي بجميع القضايا والبنود المتعلقة بالعهد الدولي ورغبتها الصادقة في الاستفادة من افضل الآراء والممارسات الدولية في هذا الصدد.



كما أكد حرص الكويت من خلال مناقشتها لهذا التقرير على الوقوف على أي ثغرات قانونية أو جوانب قصور يمكن ان تؤثر على تطبيق الدولة العضو لبنود العهد الدولي.



وأوضح السفير الغنيم ان مناقشة التقرير ستساهم في تحسين وتعزيز حالة حقوق الإنسان ما يتفق تماما مع توجهات الكويت على هذا الصعيد، مشددا على ان الكويت ماضية في سياق تنفيذ وتفعيل جميع بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تعنى بمختلف قضايا حقوق الإنسان.



وأعرب السفير الغنيم عن خالص تقديره لمنظمات المجتمع المدني في الكويت على تقديم تقاريرها الموازية فيما يتعلق بتطبيق بنود العهد الدولي ما يؤكد حيويتها وديناميكيتها.