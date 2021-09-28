أسامة دياب



أشاد سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى البلاد تشانغ بيونغ ها بالإجراءات التي اتبعتها الكويت لمواجهة «كورونا» منذ بدايتها، مشيرا الى وجود تعاون في المجال الصحي بين البلدين.



وقال تشانغ بيونغ ها خلال لقاء تعارفي مع مجموعة من الصحافيين إن بلاده مفتوحة لاستقبال المرضى والطلبة الكويتيين حاليا متوقعا فتح التأشيرات للسياحة قريبا، مشيرا إلى ان استحداث خطوط طيران مباشرة بين البلدين يعتمد على الجدوى الاقتصادية.



وذكر أن الشركات الكورية نفذت وساهمت في العديد من المشروعات الحيوية الضخمة بالكويت، باستخدام مهاراتها المتميزة وأساليب التكنولوجيا الحديثة، ومنها بناء جسر جابر، ومشروع مصفاة الزور الجديدة، ومشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء الأحمدي، وبناء محطة الدوحة لتحلية المياه وتشغيلها داخل الكويت، إضافة الى استخدام أحدث التقنيات الكورية في بناء مدينة المطلاع الجديدة عن طريق الألواح الشمسية المتعددة المستويات.