تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة مرور عام على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم هذا نصها:

"حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

أمير البلاد المفدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني أن أرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات بمناسبة مرور عام على تولي سموكم (حفظكم الله ورعاكم) سدة الحكم في وطننا الغالي.

وإذ أهنئ سموكم حفظكم الله ورعاكم بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا فإنني أدعو الله جل في علاه أن يحيطكم بحفظه ورعايته ويديمكم فخرا وذخرا لشعبكم الوفي وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم ليتحقق في عهدكم الميمون التقدم والرخاء وما تتطلعون إليه سموكم من رفع شأن وطننا العزيز في كافة المجالات ليهنأ أبناؤه الأوفياء بالمزيد من رغد العيش والرفاهية في ظل قيادة سموكم الحكيمة (حفظكم الله ورعاكم).

وكل عام وسموكم بخير

مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد

هذا وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ضمنها سموه حفظه الله بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمته ورفع رايته عزيزا وأبيا بين الأوطان وأن يحقق له كل ما ينشده من تقدم ورقي وإزدهار وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.