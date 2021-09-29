استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح بمبنى رئاسة الأركان العامة للجيش صباح أمس قائد القوات الفرنسية في المحيط الهندي والقوات المتمركزة في دولة الإمارات العربية المتحدة العميد بحري جاك فاياراد والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن وليد السردي ومساعد آمر القوة الجوية اللواء ركن طيار بندر المزين والملحق العسكري الفرنسي لدى البلاد العقيد أوليفر باسو وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.