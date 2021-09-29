استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان سمو الشيخ ناصر المحمد.



إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة مرور عام على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم هذا نصها:



صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد



يسرني أن أرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات بمناسبة مرور عام على تولي سموكم (حفظكم الله ورعاكم) سدة الحكم في وطننا الغالي.



وإذ أهنئ سموكم حفظكم الله ورعاكم بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا فإنني أدعو الله جل في علاه أن يحيطكم بحفظه ورعايته ويديمكم فخرا وذخرا لشعبكم الوفي وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم ليتحقق في عهدكم الميمون التقدم والرخاء وما تتطلعون إليه سموكم من رفع شأن وطننا العزيز في كافة المجالات ليهنأ أبناؤه الأوفياء بالمزيد من رغد العيش والرفاهية في ظل قيادة سموكم الحكيمة.



هذا وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمته ورفع رايته عزيزا وأبيا بين الأوطان وأن يحقق له كل ما ينشده من تقدم ورقي وازدهار وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم هذا نصها:



صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد



تحية إجلال وتقدير لسموكم وبعد...



لقد أضاءت الفرحة والسعادة على محيا الشعب الكويتي الوفي وملأت قلبه أسمى مشاعر التهاني والمباركات لمقامكم رعاكم الله بحلول المناسبة العطرة بالذكرى المباركة الأولى لتولي مقامكم السامي مقاليد الحكم في وطننا الغالي الكويت هذه الذكرى التي يكن لها شعبكم الكريم كل وفاء ومحبة واعتزاز لما حازته من مكانة سامية في قلوبهم.



صاحب السمو إن أبناءكم من الشعب الكويتي الوفي ليرنون بحكمكم الرشيد إلى قمم المجد والعز ويتطلعون إلى اعتلاء آفاق النجاحات والإنجازات بخطوات واثقة على مختلف المستويات والأنحاء لما يستمدونه من توجيهاتكم السامية وحرصكم المتواصل على أن يبذلوا الغالي والنفيس لوطننا الحبيب الكويت كما أن مقامكم الكريم لايزال يستحثنا جميعا على العطاء والإخلاص لكويت تشرق بآمال محققة وتطلعات نيرة تعيش فيها الأجيال اللاحقة وتنعم بفيئها وخيراتها تسري في عروقهم محبتها والولاء لها والتضحية من أجل رفعتها وازدهارها.



وإنني في هذه المناسبة العزيزة ليعلوني الفخر والفرح معربا عما يختلج في قلبي وحالي حال إخواني أعضاء مجلس الأمة وأبنائكم من الشعب الكويتي مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يحفظ مقامكم السامي للخير والفضل والعطاء لوطننا العزيز الكويت وللشعب الكويتي الوفي وصمام أمنه وأمانه واستقراره وأن يمتع سموكم بالعمر المديد والعيش الرغيد وأنتم بتمام الصحة وموفور العافية.



هذا وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية إلى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه وإخوانه أعضاء مجلس الأمة من مشاعر طيبة ومن دعاء صادق بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه بين الأمم والأوطان وأن يكلل جهود أبنائه الكرام بالتوفيق والسداد للارتقاء بمسيرته التنموية الطموحة وتحقيق أهدافها المنشودة وبما يعزز من نهضته المباركة وازدهاره ويديم على الجميع وافر الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني بمناسبة الذكرى الأولى لتولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم هذا نصها:



يطيب للحرس الوطني قادة وقوات أن يرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى تولي سموكم مسند الإمارة، حيث حلت بمقاليد حكم البلاد بركات قيادتكم الرشيدة بما بذلتموه من جهود مباركة مخلصة وما حققتموه من إنجازات مشهودة أدامكم الله ربانا لسفينة وطننا العزيز وقائدا لمواطنيكم المحبين.



داعين المولى جلت قدرته أن يمتعكم بوافر الصحة والعافية ويكلل جهودكم الطيبة دائما بالتوفيق والفلاح.



هذا وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه ومنتسبو الحرس الوطني قادة وقوات من مشاعر أخوية طيبة ودعاء صادق بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه وتحقيق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم وازدهار وأن ينعم على سموه بوافر الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد بمناسبة مرور عام على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم هذا نصها: صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد



يسرني أن أرفع لمقام سموكم، حفظكم الله ورعاكم، أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة مرور عام على تولي سموكم مسند الإمارة، كما يطيب لي أن أنتهز هذه المناسبة لأثمن بخالص التقدير جهودكم المخلصة التي تبذلونها لدعم مسيرة النهضة والبناء بوطننا الحبيب، مؤكدا بالغ اعتزازي بمسيرة سموكم المشرفة الحافلة بالبذل والعطاء لخدمة أبناء بلدنا الكرام، مشيدا بما تحقق من إنجازات وتطور في مختلف مجالات التنمية والبناء، داعيا الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لما فيه تحقيق آمال وطموحات أبناء الكويت الأوفياء.



خالص تحياتي وتقديري مقرونا بالمودة والإخلاص والطاعة والولاء وأصدق الدعوات أن يحفظكم الله قائدا حكيما للكويت وعزا لأهلها وأن يديم على بلدنا العزيز أمنه واستقراره ورخاءه في ظل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة لسموكم، حفظكم الله ورعاكم.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من مشاعر طيبة ودعاء صادق بهذه المناسبة، سائلا سموه، حفظه الله المولى تعالى، أن يسدد الخطى لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وتحقيق المزيد مما يرجوه وينشده من رقي ونمو وازدهار وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم هذا نصها:



يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم وإخواني الوزراء خالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتوليكم مسند الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد.



ويطيب لنا في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا وأبناء الكويت الأوفياء ونحن نستقبل عاما جديدا في مسيرة الخير والعطاء التي نتفيأ ظلالها أن ندعو المولى سبحانه وتعالى أن يكون النجاح حليفكم والتوفيق رفيقكم، معربين لسموكم، رعاكم الله، عن بالغ الفخر وعظيم الاعتزاز بقيادتكم الرشيدة وتوجيهاتكم السامية التي باتت نبراسا للكويت ومنارة لآمالها ونهضتها بفضل رؤيتكم الثاقبة ومساعيكم الحثيثة نحو آفاق أوسع لتقدم الوطن وازدهاره، مجددين لسموكم، حفظكم الله ورعاكم، العهد على الوفاء ومواصلة العطاء وبذل الغالي والنفيس من أجل استكمال مسيرة النهضة والبناء لكل ما يطمح إليه الوطن ويحقق تطلعات أبنائه الأبرار من رقي ورخاء.



خالص تحياتنا، سائلين الله تعالى أن يحيطكم بحفظه ورعايته وأن يبارك في مسيرتكم الحافلة بالإنجازات وأن يسبغ على سموكم، حفظكم الله نعمه ظاهرة وباطنة ويطيل في عمركم ويلبسكم ثياب الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا الحبيبة نعمة الأمن والطمأنينة والسلام في ظل قيادة سموكم الحكيمة، حفظكم الله ورعاكم.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة شكر جوابية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه وإخوانه الوزراء من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويكلل كل الجهود بالتوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة التي ترتقي بمساره الحضاري وتصبو بمكانته المرموقة في العلياء وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من الشيخ محمد العبدالله وزير شؤون الديوان الأميري، أعرب فيها باسمه وباسم جميع العاملين في الديوان الأميري عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، مبتهلا إلى المولى تعالى أن يحفظ سموه ذخرا للوطن والمواطنين ويديم على سموه وافر الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقيتي تهنئة من الشيخ حمد جابر العلي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ومن الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني، أعربا فيهما عن خالص تهانيهما بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، سائلين المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية ويحفظ سموه ذخرا للوطن العزيز لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن الغالي.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي شكر جوابيتين ضمنهما سموه خالص شكره على ما عبرا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خير وخدمة الوطن الغالي ورفعة شأنه وتحقيق كل ما ينشده من نمو ورقي وازدهار وأن يديم عليهما موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من الشيخ مبارك الفيصل رئيس الديوان الأميري، أعرب فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموه، ويديم عليه وافر الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.