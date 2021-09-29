بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته ولجميع أفراد الأسرة الملكية بوفاة عمته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه لجلالته ولجميع أفراد الأسرة الملكية بوفاة عمته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.