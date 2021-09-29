بعث محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد برقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم بالبلاد هذا نصها:



يشرفني ببالغ السرور وعظيم الامتنان أن أرفع لمقام سموكم أسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموكم مقاليد الحكم في البلاد.



وأضاف: وبكل الفخر ووافر التقدير أؤكد لسموكم عميق الاعتزاز بقيادتكم الحكيمة لمواصلة مسيرة الخير والازدهار في بلدنا العزيز تحقيقا لأماني وتطلعات شعبكم الوفي، وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على سموكم وأنتم في أتم الصحة والعافية، وأن يعينكم بقوته وتوفيقه ويكلل بالنجاح جهودكم، وأن يضيء بالحق دربكم.



وختم الخالد برقيته بدعوة المولى عز وجل بأن يجعل التوفيق والسداد حليفكم في سبيل الاضطلاع بمسيرة التنمية والإصلاح في كل مناحي الحياة بلوغا لما تصبون إليه من علو ورفعة لديرتنا الغالية، وتبوؤها المكانة اللائقة بين الأمم في ظل قيادتكم الحكيمة، حفظكم الله ورعاكم.