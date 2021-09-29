سموه تطلع أن يحقق الحوار أهدافه لتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية

صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، بأن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وجه إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز ونبذ الخلافات وحل كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك خدمة للمواطنين الكرام ورفعة راية الوطن العزيز ومكانته السامية، متطلعا سموه أن يحقق هذا الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي الذي هو محل الفخر والاعتزاز لدى الجميع وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية.