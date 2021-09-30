استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



من جانبه، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



كما استقبل سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



هذا، وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق للكويت المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر له عبر فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما أبداه من صادق التهاني ومن طيب المشاعر بهذه المناسبة، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يمتع جلالته بوافر الصحة وتمام العافية وأن يحقق لسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، مؤكدا الحرص على تطوير وتعزيز العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية له ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن تمنيات صادقة بهذه المناسبة، مشيدا سموه بأواصر العلاقات الوطيدة التي تجمع الكويت والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحقق للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة كل الرقي والازدهار.