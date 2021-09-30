أشاد مسؤول صيني باتزان سياسة الكويت الخارجية وحكمتها إزاء كل القضايا الإقليمية والدولية، ولاسيما خصوصية علاقاتها مع مختلف الدول.



جاء ذلك في بيان لسفارتنا لدى جمهورية الصين الشعبية عقب لقاء جمع السفير سميح حيات مع نائب وزير الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني زهيو روي في المقر الرئيسي للحزب الحاكم في وسط العاصمة بكين.



وقال المسؤول الصيني ان الجهود التي قامت وتقوم بها الكويت تعمل على ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم الدوليين في المنطقة مؤكدا استراتيجية العلاقات الثنائية التي تربط الصين بالكويت وضرورة تعزيزها في المجالات كافة.



من جانبه، قال السفير حيات انه بحث مع روي أطر تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية «الوثيقة والمتينة» بين البلدين وأوجه التعاون والشراكة المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية والمهمة إضافة إلى التطرق إلى كل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت والصين منذ 50 عاما وما تشهده من ازدهار وتقدم مستمر في مختلف المجالات، مشيرا الى ما توصل إليه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كل المجالات.



وقدم السفير حيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب احتفالات الصين بالذكرى الـ 72 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر قائلا ان «هذه الذكرى تعد فرصة حقيقية لاستذكار الدور الكبير الذي تقوم به الصين عالميا في مختلف المجالات لاسيما المجال الاقتصادي».