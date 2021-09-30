تسلّم وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية رومانيا المعين لدى الكويت موجوريل ايوان ستانسكو صباح امس في ديوان عام وزارة الخارجية.



وشدد وزير الخارجية خلال اللقاء على مطالبة السلطات الرومانية بإيلاء موضوع المواطن الكويتي محمد البغلي، المختفي في رومانيا منذ عام 2015، المزيد من الاهتمام وضرورة استمرار العمل للوصول إلى معرفة وتحديد مصيره.



كما تسلم وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية التشيك المعين لدى الكويت ياروسلاف سيرو.



وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



كما تسلم الشيخ د.أحمد ناصر المحمد نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية غانا المعين لدى الكويت الحاج ابوبكر صادق عبدالله.



وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



وتسلم وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة بلجيكا المعين لدى الكويت مارك ترنتسو.



وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.