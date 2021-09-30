قال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم ان نتائج استعراض تقرير الكويت الثالث للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كانت مرضية.



وأضاف السفير الغنيم، في تصريح لـ «كونا»، ان المناقشات التي دارت على مدى امس واليوم بين وفد الكويت وأعضاء اللجنة الأممية المعنية بمناقشة هذا التقرير كانت مفيدة وشهدت تبادلا للافكار وتوضيحا للمواقف.



واكد وجود ارتياح من رئيس فريق الخبراء والخبراء انفسهم من ردود الكويت على كل الاستفسارات التي طرحها الخبراء لاسيما ان ردود أعضاء الوفد الكويتي كانت مدعومة بالاحصائيات والبيانات الموثقة.



وشدد السفير الغنيم على ان الكويت من الدول السباقة في الالتزام بتقديم تقاريرها الى الامم المتحدة في مواعيدها، وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية للبلاد حتى في ظل الاجراءات الاحترازية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.



كما لفت الى ان الكويت نظرت بجدية في مقترحات الخبراء المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باستثناء تلك المتعلقة بالاحوال الشخصية التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية او تقاليد المجتمع الكويتي.



وشرح ان الكويت «لا تقبل ولا تسمح بالدخول في نقاش حول اي مقترحات او افكار تتعارض مع قيم ومبادئ الدين الاسلامي، بينما نرحب بما عدا ذلك من افكار ومقترحات بما يتناسب معنا».