شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي والوفد المرافق له في الاجتماع الـ 31 لوزراء العدل أمس الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي.



وعقد اجتماع وزراء العدل بدول المجلس برئاسة مملكة البحرين، وتم تناول العديد من الموضوعات المهمة التي تهدف الى تعزيز التعاون القانوني بين دول الخليج، منها مشروع القانون الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، وبحث مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون والإطلاع على تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، حيث عرضت على المشاركين توصيات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في اجتماعاتها للعام 2021، إضافة الى توصيات وكلاء وزارات العدل، وذلك لإصدار قرارات حيالها.