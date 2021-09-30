هنأت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم.



وقالت في تصريح لها أود أن أبعث بأحر التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم. وكان من دواعي سروري أن ألتقي بصاحب السمو عندما قدمت أوراق اعتمادي في شهر مايو.

وأكدت ان الكويت، تحت قيادة صاحب السمو، حليف قوي ومهم للمملكة المتحدة، ونتطلع إلى تعزيز العلاقة القوية التي تجمع بلدينا.



من جانبه، تقدم السفير الياباني لدى البلاد تاكاوكا ماساتو بالنيابة عن حكومة وشعب اليابان، بخالص التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم في البلاد، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.



كما تقدم بخالص التهاني والأمنيات لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتسميته وليا لعهد الكويت.



وقال في تصرح صحافي لقد كان العام الماضي مليئا بالتحديات للعالم أجمع خاصة بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأود أن أشير الى أنه بسبب حكمة وحنكة القيادة الجديدة استطاعت الكويت الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار.

كما استمر دور الكويت المميز في إحلال الاستقرار في المنطقة والقضايا الانسانية حول العالم، كما كان الحال في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، مشددا على ان اليابان تعتبر الكويت مركز قوة للأمان والاستقرار.



وتحتفل اليابان والكويت بمناسبة الذكرى الـ60 عاما على تأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وقد تعززت روابط الصداقة والشراكة خلال هذه السنوات.



من جانبه، هنأ السفير السويسري لدى البلاد د.بينيديكت غوبلر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، مؤكدا أن الكويت شهدت خلال هذه الفترة القصيرة نهضة تنموية واقتصادية شملت مختلف المجالات.



وقال غوبلر إن «سياسة الكويت بقيادة صاحب السمو ساهمت في تعزيز دور الكويت إقليميا ودوليا، فالكويت تتبوأ مكانة رفيعة على الساحة الدولية وهي السباقة دائما في تقديم الدعم على الصعيد الدولي والإنساني».



كما أكد السفير السويسري تقدير بلاده لأمير الكويت وشعبها، مثمنا العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين، والتي تتميز بالزيارات المتبادلة بين المسؤولين، مشددا على مواصلة وتطوير أواصر التعاون في مختلف المجالات.