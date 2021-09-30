المحرر البرلماني



صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، بأن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وجه إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف العبدالله ان هذا الحوار يأتي بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز ونبذ الخلافات وحل كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك، خدمة للمواطنين الكرام ورفعة راية الوطن العزيز ومكانته السامية.



وزاد العبدالله ان سمو الأمير يتطلع الى أن يحقق هذا الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز مسيرة العمل الديموقراطي الذي هو محل الفخر والاعتزاز لدى الجميع وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية.