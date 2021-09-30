أعربت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس، عن أطيب التهاني لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم.

وقالت السفيرة لويس في تصريح صحافي اليوم الخميس: "أود أن أبعث بأحر التهاني إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم وكان من دواعي سروري أن ألتقي بسموه عندما قدمت أوراق اعتمادي في شهر مايو الماضي".

وأضافت أن دولة الكويت بقيادة سمو الأمير هي حليف قوي ومهم للمملكة المتحدة "وأنا أتطلع جدا إلى تعزيز العلاقة القوية التي تجمع بلدينا".