بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة خطية إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتوطيدها.

وقد قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح وذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري له في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر صباح اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021.

ونقل وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خلال الاستقبال تحيات صاحب السمو الأمير إليه ولحكومته وشعب الجزائر الشقيق وبدوره حمله فخامته تحياته وتقديره لصاحب السمو الأمير وحكومة وشعب دولة الكويت.

هذا وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات التاريخية الراسخة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي ستكمل عامها القادم 60 عاما منذ تأسيسها وبحث سبل تطويرها في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة والمستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز وتوطيد التوافق والتضامن العربي دعما لمسيرة العمل العربي المشترك وتلبية لتطلعات وآمال الشعوب العربية وذلك بصفة دولة الكويت رئيسا للدورة ال(156) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للستة أشهر القادمة.