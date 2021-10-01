اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري مع كل من سفير استراليا لدى الكويت جوناثان غيلبرت وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت إلينا رومانوسكي وسفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الكويت بليندا لويس.



وقدم رؤساء بعثات الدول الثلاث خلال اللقاء نبذة عن تحالف AUKUS وأهدافه، كما تم استعراض تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركيتين الوزير المفوض صلاح الحداد.

كما اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري مع سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل أغيلار، إذ تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.



هذا، وأعرب سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل أغيلار عن خالص التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ولحكومة وشعب الكويت بمناسبة الذكرى الأولى لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم.



وأكد السفير أغيلار في تصريح صحافي على «الدافع الإيجابي للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إذ جرت مشاورات سياسية وزيارات ثنائية مثمرة لوزيري خارجية كل من العاصمتين وتم التوقيع على بعض الاتفاقيات الجديدة».



وأشاد بما حققته الكويت من تقدم هذا العام على الرغم من المعوقات المرتبطة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تم التغلب عليها حاليا بفضل الجهود المكثفة التي تبذلها الكويت حكومة وشعبا.



وعبر في الذكرى الأولى لوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - عن التقدير لذكرى الراحل وقيادته للكويت والتي أسهمت بشكل كبير في تكوين صورتها كدولة معتدلة وديبلوماسية رئيسية ملتزمة بالاستقرار الإقليمي والحل السلمي للنزاعات وهي علامة ومعترف بها دوليا لسياسة الكويت الخارجية التي لا تزال كذلك في الوقت الحاضر تحت رعاية مميزة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.