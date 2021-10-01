بحفظ الله ورعايته، وصل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مساء أمس إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في زيارة خاصة.



هذا، وكان في استقبال سموه - حفظه الله - على أرض المطار سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية نجيب عبدالرحمن البدر وأعضاء السفارة.



وكان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد غادر ظهر امس أرض الوطن متوجها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة وذلك في زيارة خاصة.



وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، أعرب فيها باسمه وباسم أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت ومجلس إدارتها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر جوابية، أعرب فيها سموه عن تقديره على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات بهذه المناسبة، متمنيا سموه للجميع دوام الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمصر وسائر بلاد المهجر في جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر جوابية، أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر طيبة ومن تمنيات صادقة بهذه المناسبة.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر جوابية أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر طيبة ومن تمنيات صادقة بهذه المناسبة.