ترأس نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري وفد الكويت المشارك في الاجتماع رفيع المستوى حول الوضع في السودان الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة مشتركة من الأمم المتحدة ومملكة النرويج بمشاركة عدد من وزراء الخارجية.



وألقى السفير الظفيري كلمة أوضح فيها أهمية الاستقرار في السودان الشقيق والدعم الذي قدمته الكويت لضمان استقرار السودان الشقيق وسعيها في دعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح مساعي الحكومة الانتقالية في تحقيق الأمن والاستقرار بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، مثنيا على جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير خارجية مملكة النرويج إينه ماريا إيريكسن سورايده في رئاسة أعمال هذا الاجتماع.



وشارك في الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بالوكالة المستشار عبدالعزيز الجارالله.