بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.