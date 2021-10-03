بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا سقوط طائرة إسعاف أثناء تأدية الواجب، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا سقوط طائرة إسعاف أثناء تأدية الواجب، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية قبرص وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مكغوتيسي أريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مكغوتيسي أريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.