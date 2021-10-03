أهابت سفارة الكويت لدى سلطنة عمان أمس بجميع الكويتيين الموجودين في السلطنة الى توخي الحيطة والحذر والالتزام بمقرات سكنهم تحسبا لتأثيرات الإعصار المداري «شاهين».



كما حثت السفارة في بيان المواطنين الكويتيين على ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في السلطنة ضمانا لسلامتهم، داعية إياهم إلى التواصل معها في حال الحاجة إلى المساعدة أو الاستفسار على الأرقام التالية: 0096824699626 - 0096824699627 - 0096892870055.



يذكر أن السلطات العمانية قررت في وقت سابق منح إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص اليوم وغدا نظرا للأجواء المناخية «الاستثنائية» في ضوء استمرار الإعصار المداري «شاهين» في التحرك نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.