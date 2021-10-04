بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة لفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء اليابان الصديقة وتسلمه مهام منصبه متمنيا سموه رعاه الله له كل التوفيق والسداد.

مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع دولة الكويت واليابان الصديقة ومؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب راجيا سموه رعاه الله له دوام الصحة والعافية ولليابان وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ببرقية تهنئة لفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء اليابان الصديقة وتسلمه مهام منصبه متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.