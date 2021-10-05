شارك النائب العام المستشار ضرار العسعوسي صباح أمس في الاجتماع الثالث عشر للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعبر الاتصال المرئي وبمشاركة الأمين العام لدول مجلس التعاون د.نايف الحجرف.



وتناول الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها مشروع قانون استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وكرم الاجتماع محمد القملاس رئيس النيابة من الكويت بمناسبة منحة «جائزة حامد العثمان» تقديرا لجهوده وإنجازاته خلال فترة عمله بالنيابة العامة.



هذا، وحضر الاجتماع المحامي العام الأول سلطان ماجد بوجروه ومدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل إبراهيم الغنام ومدير نيابة التعاون الدولي طلال عبدالعزيز الفهد ومدير إدارة مكتب النائب العام محمد سعد الصواغ.