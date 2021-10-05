بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع ملحق الدفاع العسكري والجوي والبحري الروماني لدى البلاد (والمقيم بالرياض) العقيد دوريل ساندو موضوعات عسكرية مشتركة.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن الفريق الركن خالد صالح الصباح استقبل في مكتبه امس العقيد ساندو وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن الفريق الركن خالد صالح الصباح أشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



من جانب آخر، أجرى رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، اتصالا هاتفيا مع نظيره من سلطنة عمان رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي، عبر فيها سعادته عن خالص تعازيه ومواساته لضحايا (إعصار شاهين)، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وفسيح جناته، متمنيا دوام الأمن والأمان والاستقرار لسلطنة عمان الشقيقة.