أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان الشقيقة شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد معزيا فيه بضحايا إعصار (شاهين) الذي ضرب عدة ولايات بالسلطنة.



وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي، إن وزير الدفاع نقل خلال الاتصال تحيات صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو نائب الأمير وولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء للأشقاء في سلطنة عمان وتوجيهاتهم الكريمة بتسخير كل إمكانات الجيش الكويتي وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم.



وأكد وزير الدفاع عمق العلاقات التاريخية الراسخة ووحدة الدم والمصير المشترك الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين، داعيا المولى تعالى أن يحفظ سلطنة عمان وأهلها من كل سوء ومكروه، كما سأل المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.