بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى المشير عبدالرحمن محمد سوار الذهب الرئيس السابق لجمهورية السودان الشقيقة، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى المشير عبدالرحمن محمد سوار الذهب، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت بعض الولايات في تونس، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يمكن المسؤولين في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس الباجي قايد السبسي، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.